أخصائي أطفال: الفيروس قاتل ومكلف فاوقفوا الدراسة في الابتدائي

طالب أخصائي أمراض الأطفال بمدينة الخمس، عبد الله بالنور، بضرورة وقف الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي على الأقل رحمة بأرواح وجيوب الناس ولمنع انتشار الأمراض بين الأطفال، وخاصة فيروس التنفسي المخلوي.

وقال بالنور، في منشور له عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: “لم أنم خلال الـ24 ساعة الماضي إلا 5 ساعات، فمنذ التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل وأنا ما بين مصحتي الرازي والمتوكل وعيادتي الخاصة”.

وأضاف “قمت بالكشف على أكثر من 100 طفل وقمت بالمرور على 20 آخرين أغلبهم حالتهم حرجة”.

وتابع “عند سؤال الوالدين عن سبب المرض كان الجواب واحد «جابوهله خوته من المدرسة»، فيروس قاتل ومكلف في زمن ساءت فيه الخدمات العامة وقلت فيه السيولة”.