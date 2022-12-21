ضبط شخص ينبش موقعا أثريا في شحات

العنوان-شحات

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، القبض على شخص يقوم بالحفر والنبش غير المشروع داخل المدينة الأثرية شحات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن وردت معلومات لأعضاء فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الجبل الأخضر مفادها وجود شخص يقوم بالحفر والنبش غير المشروع داخل المدينة الأثرية بشحات، وفق بيان الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه تم على الفور تكليف أعضاء التحري بالفرع لجمع المعلومات عن الشخص وتم وضبطه متلبساً وبحوزته عدد من القطع الأثرية.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى نيابة النظام العام من حيث الاختصاص.