رئيس حكومة الوحدة في ليبيا يرحب بقرار أمريكا عدم فتح اتفاقية لوكربي

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، الثلاثاء، بتأكيد السفارة الأمريكية لدى ليبيا عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات المتعلقة بحادث طائرة لوكربي.

وكتب دبيبة، عبر صفحته على موقع فيسبوك: “أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول، وهو ما أكدته سابقًا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة”.

وأمس قالت السفارة الأمريكية، إن عملية نقل أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

وأضافت السفارة، أن عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعى عليه، واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة الأمريكية أن واشنطن لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في العام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك، والتي ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية.