ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 December, 2022

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، بشأن اللغط الحاصل حول المفاوضات مع شركة إيني الإايطالية، بعدم الجز بها في الصراعات السياسية أو التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون.

وقالت المؤسسة إن النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجات التكاليف الرأسمالية في المشروع، أي النسبة من الانتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع.