لاستيلائه على 338 ألف دينار.. حبس مدير سابق لمصرف الوحدة في فرع زلطن

العنوان-طرابلس

أعلنت النيابة العامة حبس مدير سابق لمصرف الوحدة فرع زلطن بتهمة الاستيلاء على 338 ألف دينار.

وقال مكتب النائب العام، أن تحقيقات النيابة كشفت واقعة كسب غير مشروع نتيجة عملية مصرفية في الفرع، حيث اتضح للمحقق إساءة المسؤول لسلطات وظيفته وإدخاله المبلغ في تحويلات داخلية؛ بقصد تمويه مصدره وحركته، ليتيسر له الاستيلاء عليه.

وأضاف البيان: “وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاستيلاء؛ انتهى المحقق إلى جملة من القرارات؛ أولها الأمر بحبس المسؤول احتياطيًا؛ واتخاذ التدابير التي من شأنها رد المال العام”.