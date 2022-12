الجديد: من الممكن إنشاء مصفاة للنفط بدل استيراد البنزين من الخارج وغيره الكثير من المشاريع الناجحة

ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن الأموال المعطلة لدى الناس بالمليارات تحتاج لمن يوظفها، مشيرًا إلى أنه من الممكن إنشاء مصفاة للنفط بدل استيراد البنزين من الخارج وغيره الكثير من المشاريع الناجحة.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال إن ماتحتاج ليبيا رجال أعمال حقيقيين يأخذون زمام المبادرة ويشاركون بجزء من رأس المال في شركة مساهمة في حدود 20% من رأس المال ويتيحون الباقي للجمهور للمشاركة فيه بشراء هذه الأسهم.

وأشار إلى أن الجزائر تحولت من مستورد للأسمنت إلى مصدر له، حيث أصبحت ثاني مصدر للأسمنت لأوروبا بعد تركيا.

وتساءل: “ما الذي نحتاجه لكي نفعل ذلك؟ فالأموال والمواد الخام والخبرات في مجال صناعة الأسمنت موجودة”.

وأضاف الجديد: ” أن الأمر لا يحتاج إلى ورش عمل ولا خطط استراتيجية ولا أوهام وزارة الاقتصاد بل يحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين يأخذون زمام المبادرة”.

