ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 December, 2022

شارك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، جهاز المخابرات العامة احتفالية تخريج الدفعة 32 من ضباط الصف، وكان في استقباله رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسين العائب.

وشارك في الاحتفالية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، ووزير المالية خالد المبروك، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم.

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي ترفع كفاءة الجهاز وتضخّ فيه دماء جديدة يكون ولاؤها لله ثم الوطن.