بيان المجلس القومي للمرأة الليبية بخصوص تسليم أبو عجيلةالمريمي

بنغازي 21 ديسمبر 2022 (وال) أصدرت رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية الدكتورة ” فوزية الشريف” أمس الموافق لـ ( 20 ـ 12 ـ 2022) بيانا استنكاريا بشأن تسليم المواطن الليبي ” أبو عجيلة مسعود المريمي” .

وجاء في البيان ما يلي : “بسم الله الرحمن الرحيم نحن سيدات المجلس القومي للمرأة الليبية إدارة وأعضاء ندين ونستنكر خطف المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي من بيته في جنح الظلام وبطريقه مروعه وبهجوم عنيف أمام زوجته وأحفاده الصغار غير مبالين بما ألم بزوجته وأحفاده من ضرر لا سيما أن مثل هذا التصرف المشين يُعد اعتداءً صارخاً على المرأه التي هي الركيزة الأساسية والتي في سبيل الدفاع عن حقوقها تم تكوين مجلسنا الموقر وعليه لن نرضى ولن نقبل على الإطلاق بمثل هذه التصرفات التي تعرض المرأة الليبية للذل والإهانة وسنطالب بمحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بكرامة سيدة من سيدات وطننا الحبيب .

وورد في البيان، أن تسليم أي مواطن يحمل الجنسية الليبية، يعد مخالفا لنصوص القانون الليبي ويعد انتهاكا للسيادة الليبية، الأمر الذي لا يمس شخصا بعينه بل يمتد أثره إلى شعب ٍبأكمله .

و يوضح البيان الصادر من رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية ،أن ملف قضية لوكربي قد أقفل منذ عام2008بموجب قانون 110/30 لسنة 2008، الذي أصدره الكونغرس في مادة 1 فقرة 2،3 والذي ينص على أن (الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر) ،وبناء على مرسومٍ رئاسيٍ أصدره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك وفحواه (الإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية، وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء كانت أمام المحاكم المحلية أو الأجنبية ) فعليه نطالب ـ وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الدولتين ـ الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن المواطن بو عجيلة المريمي وعودته إلى الأراضي الليبية.

وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية ـ في البيان ـ بفتح تحقيق مع كل من تورط في القبض عليه وتسليمه باعتباره تصرفاً يصل لتهمته الخيانة العظمى.

ودعت رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية ـ بحسب ما ورد في البيان ـ الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية وكل المنظمات الدولية إلى إدانة مثل هذا العمل المخالف لكل القوانين والأعراف والشرائع والاتفاقيات الدولية.

و بيّن المجلس القومي للمراة الليبية ـ في بيانه ـ بإدارته القانونية تأكيده على دعمه للمواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم فريق متكامل للدفاع عنه أمام القضاء وإثباث برءاته بكافة الأدلة والبراهين وبجميع وسائل الدفاع المشروعة . ( وال ـ بنغازي) إ م

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