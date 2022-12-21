رئيس البرلمان الليبي يدعو مجلس الدولة إلى استئناف الحوار المشترك

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مجلس الدولة “إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين”.

وأكد صالح وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه أمس الثلاثاء الرغبة في “استكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن”.

وعلق مجلس الدولة في 11 ديسمبر الماضي التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية الذي أقره أوائل الشهر الجاري، معتبرا أن هذا القانون من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.

وأبلغ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الجمعة الماضية مجلس الأمن الدولي عزمه عقد لقاء يجمع رئاسة مجلسي النواب والدولة بالإضافة إلى مجلس الرئاسي وذلك لاستمرار التشاور بين الأطراف الليبية.