السريري: دعوة مجلس الأمن تتماشى مع رؤية “الدولة”

أكد عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، أن المجلس سيعقد جلسة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة دعوة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن استئناف التواصل والحوار بين المجلسين.

وقال السريري في تصريحات صحفية: “دعوة مجلس الأمن؛ تتماشى مع رؤية مجلس الدولة، بشأن التوافق على قاعدة دستورية صلبة لإجراء الانتخابات وتنفذها حكومة موحدة قادرة على مستوى ليبيا”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد شدد على ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، قائلا في بيان له: “ندعم حوار ليبي، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، فاستمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، يُهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد”.

وأضاف بيان مجلس الأمن “ندعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد، وعلى جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، المشاركة في حوار مع باثيلي، ومع بعضهم البعض بشكل بناء وكامل، وبروح من التوافق”.