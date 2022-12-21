تهالك المدارس ببلدية عمر المختار وعميد البلدية يناشد الجهات المسؤولة

العنوان – عمر المختار

قال عميد بلدية عمر المختار المهندس بوفراج سعد، إن البلدية بها عدد 9 مدارس، وهذا العدد قليل جدا نظرا لأن البلدية ذات رقعة جغرافية كبيرة.

وأضاف سعد، أن هذا الأمر أسفر عن اكتظاظ الفصول الدراسية، حيث وصل عدد الطلاب داخل إحدى المدارس بالبلدية إلى 102 طالب.

وحذر عميد البلدية من أن يتسبب هذا الأمر في مخاطر صحية ناتجة عن عدوى فيروس المخلوي التنفسي الذي يمكن أن يتفشى بين التلاميذ.

وأكد بو فراج، أن المدارس تعاني من افتقار مرافقها لدورات مياه، وعدم وجود مياه صالحة للشرب، كذلك تهالك أسقفها، وكثرة الحشائش المعيقة للسير، وانتشار برك الصرف الصحي، وتكدس القمامة بها.

وتابع :”قدمنا عدد من المطالبات الرسمية للحكومة ووزارة التعليم فيها، من أجل النظر بعين الاعتبار لبلدية عمر المختار، لإنشاء مدارس جديدة فيها، ولكن لم يتم تنفيذ هذه المطالب إلى الآن”.

وناشد عميد البلدية، الجهات الحكومية ووزارة التعليم بوضع حلول عاجلة، من أجل هذه المشكلة وفي أسرع وقت ممكن.