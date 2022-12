الصغير: إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية جاء في الوقت المناسب فلا وطنية في بلد يسلم مواطنيه للأجانب

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على قرار وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف بإيقاف تدريس مادة التربية الوطنية.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “وزارة التعليم تطابق منهجها مع سياسات رئيس ووزراء الحكومة بإلغاء مادة التربية الوطنية، وذلك في التوقيت المناسب، فلا تربية وطنية ولا وطنية في بلد يسلم مواطنيه بالخطف للأجانب”.

