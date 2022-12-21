عائلة بوعجيلة توجه رسالة عبر “الشاهد”: تسليمه لواشنطن مخالف للقانون ويجب على الليبيين التحرك لإنقاذ الوطن

قال عبد المنعم المريمي المتحدث باسم عائلة المواطن الليبي بوعجيلة مسعود، إننا نتفاوض مع مكتب محاماة متخصص للدفاع عن “بوعجيلة” ونطالب الحكومة الليبية بتغطية التكاليف.

وأشار في حوار خاص لصحيفة الشاهد الليبية، إن حكومة الوحدة وعدتنا بالسفر للولايات المتحدة لحضور الجلسات “ولكن اكتشفنا أنه “كلام في الهواء”، وإلى اليوم لا توجد أي من هذه الوعود”.

وأوضح المتحدث باسم عائلة “بوعجيلة”، أن “المريمي” تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وعاد إلى السجن مرة أخرى، ولا صحة للمعلومات المتداولة عن وفاته، وأنه تم التأكد من ذلك عن طريق المحامي الذي تواصل بدوره مع إدارة السجن.

ووجهت العائلة رسالة إلى الشعب الليبي عبر “صحيفة الشاهد”، جاء فيها: “كعائلة نطلب من الشعب الليبي سرعة التحرك لإنقاذ وطن، لأن هذه الحكومة حكومة ليست وطنية، تسلم مواطن والقانون يمنع تسليم أي مواطن ليبي، وتفرط في حكومة شعبها والمفروض تسقط في أسرع وقت، وكل يوم بيمر عليها وهي في السلطة هيكون خطر على ليبيا والليبيين”.

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وأكد المريمي ابن شقيق بو عجيلة مسعود أن “ليس لعمه أي علاقة بصناعة القنبلة في تفجير لوكربي”، نافيا بشكل قاطع كل ما تردد في الإعلام مؤخراً حول هذا الشأن.