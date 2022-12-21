الحكومة البريطانية: على ليبيا تحمل مسؤولية دعم الجيش الجمهوري الإيرلندي

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية “إن حكومة المملكة المتحدة تتعاطف بشدة مع ضحايا المملكة المتحدة لإرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي الذي رعاه نظام القذافي، ولجميع ضحايا الاضطرابات”.

وجاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “بلفاست نيوز ليتر” الإيرلندية الشمالية اليومية، في تقرير اليوم الأربعاء.

وأضافت المتحدثة البريطانية: “تقديم تعويضات خاصة عن أفعال نظام القذافي، منفصلة عن الدعم المتاح لضحايا الاضطرابات، هي مسؤولية الدولة الليبية، سنواصل الضغط على السلطات الليبية لمعالجة المسؤولية التاريخية للدولة الليبية عن دعم نظام القذافي للجيش الجمهوري الإيرلندي”.