عميد بلدية عمر المختار: الحكومة تجاهلت مطالباتنا لإنشاء مدارس جديدة

ناشد عميد بلدية عمر المختار المهندس بوفراج سعد الجهات الحكومة ووزارة التعليم بوضع حلول عاجلة لمشكلة تهالك البنية التحتية للمرافق التعليمية، وتحديدا المدارس فيها.

وقال سعد إن البلدية بها عدد 9 مدارس، مشيرا إلى أن هذا العدد قليل جدا نظرا لأن البلدية ذات رقعة جغرافية كبيرة، الأمر الذي أسفر عن اكتظاظ الفصول الدراسية.

وأضاف أن عدد الطلاب “وصل داخل إحدى المدارس بالبلدية إلى 102 طالب”، محذرا من أن هذا الأمر قد يتسبب في مخاطر صحية ناتجة عن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الذي يمكن أن تتفشى بين التلاميذ.

وأكد بو فراج أن المدارس تعاني من افتقار مرافقها لدورات مياه، وعدم وجود مياه صالحة للشرب، كذلك تهالك أسقفها، وكثرة الحشائش المعيقة للسير، وانتشار برك الصرف الصحي، وتكدس القمامة بها.

ونوه عميد البلدية إلى تقدمهم بالعديد من المطالبات الرسمية للحكومة ووزارة التعليم من أجل النظر بعين الاعتبار لبلدية عمر المختار، لإنشاء مدارس جديدة فيها، ولكن لم يتم تنفيذ هذه المطالب إلى الآن.