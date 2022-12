الأمين: هل سيعطل باتيلي عربة الليبيين الانتخابية بالرهان على حصانين يركضان بين الاسطبلات

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن المبعوثين الأمميين عبد الله باتيلي وستيفاني وليامز لطالما راهنا -لضواغط إقليمية دولية- على منح سلطات الواقع اللاشرعية عبر شخصين (عقيلة صالح وخالد المشري) فرص هدر الزمن الليبي وحق تقرير مصير الليبيين، ومكنة التمديد والتدوير والتقاسم للسلطات وإنتاج أطوار جديدة للأزمات بدل حلها.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تساءل: “هل سيعطل باتيلي عربة الليبيين الانتخابية بالرهان على حصانين يركضان بين الاسطبلات يجران ذيول الأزمات وحبال الرعاة؟”.

