زعبية: أتوقع اتساع قائمة المطلوبين الليبيين من أمريكا

توقع بشير زعبية، الصحفي الليبي، ورئيس تحرير الوسط، أن تتسع قائمة المطلوبين من أمريكا لتشمل قياديين سابقين في جهاز الاستخبارات، وتتسع معها الملفات، لتصبح الطريق مفتوحة، من “لوكربي” إلى “لابيل”.

واعتبر “زعبية”، في منشور له بفيسبوك، أن إعلان السفارة الأمريكية حول حسم الاتفاقية المبرمة في عام 2008 مطالبات أمريكا ضد ليبيا الناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103، هو إعلان صحيح تبريريا.

وأضاف “لكن الجديد هنا، وربما الأهم والأخطر، هو أن الولايات المتحدة فتحت ملفا جديدا يخصها، وسحبت الاختصاص من القضاء الأسكتلندي، وأصبح الملف يتعلق بملاحقة أحادية من قبلها لمن تتهمهم بالتسبب في قتل مواطنيها”.

وأوضح أن إعلان السفارة الأمريكية استند إلى الفقرة الأخيرة التي وردت في هذا الإعلان، وهي”ألزمت الاتفاقية الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، لكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.

وتابع “المتوقع الآن أن تتسع قائمة المطلوبين لتشمل قياديين سابقين في جهاز الاستخبارات، وتتسع معها الملفات، لتصبح الطريق مفتوحة، من “لوكربي” إلى “لابيل”، وما بينهما”.