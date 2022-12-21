ليبيا.. النائبة “أحلام اللافي” تشارك في المؤتمر الدولي السياسات اللغوية بجامعة الدول العربية

شاركت عضو مجلس النواب الليبي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، أحلام اللافي، في المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والسياسات والتخطيط اللغوي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي في بيان اليوم الأربعاء، إن أحلام اللافي، أكدت أن هذا المؤتمر تزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، حيث تركزت مشاركة ممثلي البرلمان العربي على الجهود المبذولة من البرلمان العربي للنهوض باللغة العربية ومنها القانون الاسترشادي للغة العربية الذي كان نتاج شراكة بين البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية.

وأشارت إلى أنه تم خلال المؤتمر تبادل الخبرات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يخدم اللغة العربية بمشاركة واسعة من الخبراء والاكاديميين وممثلي الدول العربية بالإضافة إلى المنظمات الدولية.

وشهد المؤتمر اطلاق جائزة سنوية للغة العربية بالتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الدولي للغة العربية تهدف إلى تحفيز الشخصيات والمؤسسات التي تعمل من أجل الحفاظ على عراقة وأصالة رمز الهوية الثقافية العربية.

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الجدير بالذكر بأن المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والسياسات والتخطيط اللغوي، تم تنظيمه بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.