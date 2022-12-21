عقيل: الدبيبة باع وطنه والأمريكان باعوه اليوم بتأييدهم لبيان مجلس الأمن

وجه المحلل السياسي، عز الدين عقيل، اتهاما إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيية، بالعمالة والخيانة ضد بلده، بعد تسليمه للمواطن الليبي أبو عجيلة صالح.

وقال “عقيل”، في منشور له عبر فيسبوك، “العميل والخائن أهون وأرخص شيء عند من يعمل لحسابهم أو يخون وطنه لأجلهم، الدبيبة الذي باع مواطن ليبي تجاوز من العمر 70 عاما وقد أنهكه المرض”.

وأضاف، أن تسليم أبوعجيلة فتح ملف تمت تسويته ودفعت ليبيا فيها مليارات، كل هذا ليرضي الأمريكان، اليوم الأمريكان باعوه وتخلوا عنه وأيدوا بيان مجلس الأمن الذي يدعم تشكيل حكومة جديدة وموحدة من خلال حوار ليبي شامل.