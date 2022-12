ليبيا – رحب رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول ضد المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي.

الدبيبة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” إن هذا ما أكده سابقًا للشعب الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة ” حسب تعبيره.

Shares

The post الدبيبة يرحب بقرار واشنطن عدم فتح اتفاقية “لوكربي” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية