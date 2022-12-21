جهاز المخابرات الليبية يحتفل بتخريج الدفعة 32 بحضور المنفي واللافي ودبيبة

احتفل جهاز المخابرات الليبية اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة 32 من منتسبيه بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.

كما حضر الاحتفال ورئيس الأركان بحكومة الوحدة، فريق أول ركن، محمد الحداد، ورئيس الجهاز، فريق أول حسين محمد العائب، وعدد كبير من ضباط وضباط صف جهاز المخابرات العامة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي كلمته بالمناسبة، بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملين بالجهاز في حماية أمن وسلامة الوطن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، واعتبارها من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة ليبيا.

فيما أكد دبيبة خلال كلمته، على أهمية تنفيذ هذه الدورات التدريبية التي ترفع كفاءة الجهاز وتضخ فيه دماء جديدة يكون ولاؤها لله ثم الوطن.

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