البيوضي: تصريحات أمريكا عن عدم فتح “تعويضات لوكربي” كذب

حذر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي من عواقب تصديق التصريحات الأمريكية بشأن عدم فتح ملف تعويضات لوكربي، ضاربا المثل بتصريحات المسؤولين الأمريكيين عن وجود أدلة على أسلحة دمار شامل في العراق ثم التراجع عنها بعد سقوط بغداد.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لمن صدق بيان السفارة الأمريكية وبأنهم لن يعيدوا فتح ملف لوكربي والمطالبة بالتعويضات، مرفق صورة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول الذي رفع في 5 فبراير 2003 أنبوبا في قاعة مجلس الأمن الدولي ليؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الدليل القاطع بأن صدام حسين يمتلك أسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف: “بعد تدمير العراق وثبوت عدم امتلاكها للسلاح النووي، خرج كولن باول نفسه في سبتمبر 2005 ليقول بأن بيانه الشهير في مجلس الأمن كان نقطة سوداء في تاريخه”.

وأكد البيوضي أن ما سبق هو الثقافة الأمريكية التي تمارس الكذب والتدليس ونهب الثروات وتدمير الأوطان، متابعا: “لمن صدَّق بيان السفير المتورط في اختطاف مواطن ليبي لا تبكي غدا على اللبن المسكوب عندما يخرج ذات السفير ليقول لك: بأنه لم يكن يعلم بأن ضحايا لوكربي يحق لهم المطالبة بتعويضات جديدة من ليبيا”.