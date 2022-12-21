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بينها محطة الرويس..الكهرباء تؤكد تواصل أعمال العمرات في عدد من المحطات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أن أعمال العمرات الجسيمة متواصلة بعد وصول المعدات وقطع الغيار إلى مختلف محطات الإنتاج من ضمنها محطة كهرباء الرويس.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المحطة تخضع حاليًا لأعمال العمرات الجسيمة لعدد من الوحدات.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن العمرة الجسيمة مستمرة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء الرويس لدعم الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال العمرة التي قاربت على الانتهاء تدار من قبل فنيي ومهندسي المحطة بمساعدة خبراء من شركة سيمنس الألمانية  .


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صحيفة العنوان الليبية

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