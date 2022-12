بالصور | الدبيبة يفتتح معرض ليبيا للإعلام “تيفا اكسبو 2022” بمعرض طرابلس الدولي

ليبيا – افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، معرض ليبيا للإعلام “تيفا اكسبو 2022 ” ، والذي يقام في معرض طرابلس الدولي، ضمن أيام طرابلس الإعلامية.

وحضر الافتتاح وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة”، والاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ووزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، وعدد من المسؤولين والمهتمين من ليبيا ومن مختلف الدول العربية.

وأجرى الدبيبة جولة في الأجنحة الإعلامية المقامة داخل المعرض والتي تضم جناح الاتصال الحكومي الذي يشمل منصتي “حكومتنا” ومنصة “عودة الحياة” وجناح تطوير الإعلام الذي يضم قناة ليبيا الوطنية ومدينة طرابلس الإعلامية وصندوق دعم وتطوير الإعلاميين وهيئة رصد المحتوى الإعلامي ومصلحة الفضاء السمعي، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام العامة والخاصة.

كما استمع إلى شروح توضيحية وعروض مرئية تستعرض ما تقدمه من محتوى ونشاطات.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض ليبيا للإعلام “تيفا اكسبو 2022″، يأتي ضمن الفعاليات الختامية لحدث طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، التي تتضمن عقد منتدى طرابلس الدولي للإتصال الحكومي، وملتقى صناع المحتوى العرب، وإعلان جائزة السرايا الحمراء الدولية لصحافة السلام، واحتفال إحياء الذكرى الواحدة والسبعين للاستقلال.

