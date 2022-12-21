تدوير الأزمة.. دعم دولي لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي التزامه بدعم “حوار ليبي شامل” يفضي إلى “تشكيل حكومة موحدة”، قادر على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

ورغم ترحيبهم بالبيان، قال خبراء ليبيون لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن ما ورد في البيان سبق وتناولته اتفاقات وحوارات سابقة، لكن إبقاء الملفين الأمني والاقتصادي على حالهما في ليبيا، عطَّل التنفيذ.

ومما جاء في بيان مجلس الأمن الأخير:

المرتزقة والميليشيات

الجزاءات وحظر السلاح

طالب بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.

ذكَّر مجلس الأمن بما ورد في ذات القرار فيما يخص الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على ليبيا، أنهم يشاركون في تهديد السلام والاستقرار والأمن وتقويض الانتقال السياسي والانتخابات.

وليبيا المنقسمة مؤسساتيا، تعاني جمودا سياسيا منذ عام، نتيجة رفض الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها فتحي باشآغا.

تطفو على السطح مخاوف من إعادة تدوير الأزمة الليبية بنفس الأدوات القديمة، كما يرى رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث‏ الليبية، جمال شلوف.

ويُرجع ذلك إلى أنه:

حكومة ثالثة

خرجت مقترحات من أطراف دولية، بينها روما، لتشكيل “حكومة ثالثة” تحظى بثقة داخلية، لإنجاز الانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن محادثات دبلوماسية “مكثفة وسرية”، تهدف لتحقيق الاستقرار، دون تفاصيل.

وشهدت الأيام الأخيرة حراكا دبلوماسيا “بعيدا عن الأضواء” للاتفاق على اسم جديد يتولى تشكيل الحكومة، حسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير.

وجرت المحادثات في عواصم إقليمية، وفق الصغير، الذي يشير إلى أنه طُرح بالفعل اسم أحد المسؤولين “التكنوقراط” السابقين لرئاسة الوزارة، ولاقى قبولا من الفاعلين الدوليين في الملف الليبي.