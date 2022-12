البيوضي: السفارة الأمريكية تكذب على المجتمع الدولي وتحاول أن تحتوي فضيحة دولية مدوية

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن السفارة الأمريكية تكذب على المجتمع الدولي وتحاول أن تحتوي فضيحة دولية مدوية، وهي تتجاهل ردود الفعل الشعبية في ليبيا.

البيوضي أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يجب أن يكون هناك رد يزلزل في وجهها، مشيرًا إلى أن أبوعجيلة المريمي مواطن ليبي مختطف في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي سند قانوني.

وأشار إلى أن القضية في 2008 أقفلت من كل جوابها بما في ذلك ملاحقة المشتبه في تورطهم، ومن كذب وفتح ملف المشتبه بهم لن يتردد في فتح ملف التعويضات.

