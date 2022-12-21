إدارة شؤون المرأة بالقيادة العامة تدعو النساء للمشاركة في ذكرى الاستقلال وتستنكر تسليم بوعجيلة مسعود

دعت مديرة إدارة شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة عائشة البرغثي كافة النساء إلى المشاركة بفاعلية في ذكرى الاستقلال الحادية والسبعين التي تحقق فيها تحرير البلاد من الاستعمار الإيطالي.

وأكدت البرغثي في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن اللجنة التحضيرية للتجهيز للاحتفال ومشاركة النساء تضم 50 امرأة من جميع الشرائح النسائية التي تشمل اسر الشهداء والمفقودين والجرحى والمعلمات والنساء في قطاع الصحة والنساء من ذوات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استنكرت إدارة شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها ما قامت به حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية من تسليم بوعجيلة المريمي إلى السلطات الامريكية، واصفةً إياه بالعمل المشين والمخزي في حق الوطن.

وأعتبر البيان أن هذه المؤامرة تعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك لسيادة البلاد.