ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 December, 2022

بحث إجراءات عودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء للعاصمة طرابلس

بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف حسين القطراني، مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي “داوود أويس”، العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات والإجراءات اللازمة لعودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء لمقره الرسمي بالعاصمة طرابلس.

كما ناقش آلية مساعدة السلطات الليبية في تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الصوماليين غير النظاميين إلى بلادهم.