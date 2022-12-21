ليبيا
ليبيا والصومال يبحثان الهجرة وعودة تجمع الساحل
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
21 December, 2022
بحث إجراءات عودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء للعاصمة طرابلس
بحث وزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف حسين القطراني، مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي “داوود أويس”، العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات والإجراءات اللازمة لعودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء لمقره الرسمي بالعاصمة طرابلس.
كما ناقش آلية مساعدة السلطات الليبية في تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الصوماليين غير النظاميين إلى بلادهم.
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