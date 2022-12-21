داوو الكورية تبدي استعدادها للعودة إلى بنغازي وتفعيل المشروعات المتوقفة

العنوان – بنغازي

أكدت شركة داوو الكورية اليوم الأربعاء عن رغبتها في العودة إلى مدينة بنغازي وإمكانية تفعيل مشروعات البُنية التحتية المُتوقفة منذ أكثر من عشر أعوام في المدينة.

وأوضح نائب رئيس اول والمدير المقيم لشركة داوو الكورية إل يونغ تشوي خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، أن تفعيل المشروعات سيكون بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وأضاف تشوي أن الشركة ستبحث المُستجدات التي تقدم بها بوجواري عن مشروعات الإسكان الحالية والضرورية وكذلك المشاريع الاستثمارية.

ومن جهته، أبدى رئيس المجلس استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البُنية التحتية عن طريق الشركة خاصة أن للشركة أعمال سابقة نفذتها في مدينة بنغازي انعكست إيجاباً على المرافق والخدمات العامة في المدينة .