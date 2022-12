مستشفى غريان المركزي التعليمي: نواجه مشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة 

ليبيا – قال مدير عام مستشفى غريان المركزي التعليمي خالد زويط إن المستشفى يواجه مشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة مع الارتفاع الحاصل بين الحين والآخر في نسبة الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

زويط أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن أكثر الفئات الوافدة إلى المستشفى بسبب هذا الفايروس هم الأطفال “المواليد” الذين لم تتجاوز أعمارهم العام.

ولفت إلى أن الوضع من الناحية الصّحية وانتشار الفايروس ليس بالخطير، ولكنّ المشكلة في عدم استجابة العناصر الطبية والطبية المساعدة.

ونوّه إلى أن مجمّع عيادات غريان تواصل معهم وقام بتكليف بعض الأطباء لتقديم الخدمات الصّحية بالمستشفى.

وأثنى على دور الحكومة ووزارة الصّحة لمعالجة القصور وحلحلة المشاكل التي يعانيها مستشفى غريان.

