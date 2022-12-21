الحكومة الليبية المكلفة تبحث تعزيز تأمين الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية

عقد رئيس الحكومـة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اجتماع بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع وزير الدفاع، احميد حومة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع تناول سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وتدريب وتأهيل عناصرها لتعزيز أمن وحماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وشدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خصوصاً، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.

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