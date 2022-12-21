ليبيا الان

الحكومة الليبية المكلفة تبحث تعزيز تأمين الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد رئيس الحكومـة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اجتماع بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع وزير الدفاع، احميد حومة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع تناول سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وتدريب وتأهيل عناصرها لتعزيز أمن وحماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وشدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خصوصاً، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.

 

Trending

“عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا
Trending

محكمة جنايات طرابلس تصدر حكماً بإعدام 17 وحبس 16 آخرين من عناصر تنظيم داعش

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك