ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على الوضع الحالي للمشهد السياسي.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب كل يتآمر مع الآخر، لإقصاء الآخر، ويجند عصبة من المتظاهرين المأجورين.

