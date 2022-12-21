عقب بلاغ من شخص سوداني..جنائي سبها يحرر ثلاثة مختطفين

العنوان – سبها

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية أن البحث الجنائي فَرع سبها تمكن من تحرير عدد ثلاثة أشخاص مُختطفين.

وأضافت الوزارة أن مواطن سوداني الجنسية حضرَ إلى مقر الإدارة العَامة للبحث الجنائي فَرع سبها وَأبلغ بِتعرضه للخطف هو وَثلاثة مِن إخوانه بِالقرب مِن مصحة فزان.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المُبلغ كشف عن خطفهم بواسطة ثلاثة مركبات وقاموا بإطلاق سراحهم بعد ماتمَّ إحضار مبلغ مالي وقدره 90 ألف دينار ليبي

وذكرت الداخلية أن المبلغ أفاد أيضاً بأنه تم احتجازهم في ِالطريق الزراعي الجديد، مؤكدة أنه وتم فتح محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة وأخذ الإذن بمداهمة المكان

وأشارت إلى أنه تكليف أعضاء القبض والتحري بمداهمة المكان المذكور، وكان منزلًا قيد الإنشاء وأثناء عملية المداهمة حدث اشتباك بين الأعضاء وَالخاطفين، ولاذو بالفرار مستقلين مركبة نوع (هونداي فيرنا) بيضاء اللون وَأخرى نُوع (هونداي سوناتا) رمادية اللون، وَتمَّ العثُور على عدد ثلاثة أشخاص مُختطفين تمَّ تحريرهم وَهم بِصحة جيدة، وَإحالتهم إلى مقر الفرع لتَسجيل أقوالهم وجمع معلومات عَن الخاطفين.