مراقب التربية والتعليم في براك الشاطئ: وضعنا خطة صارمة لمواجهة انتشار الفيروس المخلوي

ليبيا – قال مراقب التربية والتعليم ببلدية براك الشاطئ محمد البشير إن المراقبة وضعت خطة صارمة لمواجهة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب.

البشير أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن الفيروس منتشر بشكل واسع، لكنّ الدراسة ما زالت مستمرة بانتظار تقرير اللجنة الطبية حول مستوى انتشاره في مدراس المدينة نهاية الأسبوع الجاري.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن فرض ارتداء الكمامة ومنح الرّاحة لأيّ طالب يُشتبه في إصابته.

