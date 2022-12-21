“باشاغا” يرحب ببيان مجلس الأمن الدولي ويثمن التزامه بدعم وحدة واستقرار ليبيا

رحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، ببيان مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، مثمناً دعمه لوحدة واستقرار ليبيا.

وقال باشاغا، عبر حسابه بموقع تويتر: “تابعنا باهتمام البيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 ديسمبر 2022، بشأن ليبيا ونثمن التزام مجلس الأمن المستمر في دعم وحدة واستقلال ليبيا وكذلك الالتزام القوي بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية”.

وأضاف: “نرحب بدعوة البيان إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد تمثل كل الشعب الليبي”.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا في بيان عبر موقعه الإلكتروني، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدماً، لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.

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وأكد مجلس الأمن الدولي التزام أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل، الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.