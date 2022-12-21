باشاغا يرحب بدعوة مجلس الأمن لحوار وطني ليبي شامل يهدف لتشكيل حكومة

رحّب، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بشأن الدعوة إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل، تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي، ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد تمثل كل الشعب الليبي.

وقال باشاغا، عبر تويتر: “تابعنا باهتمام البيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 ديسمبر 2022، بشأن ليبيا ونثمن التزام مجلس الأمن المستمر في دعم وحدة واستقلال ليبيا، وكذلك الالتزام القوي، بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية”.

وأضاف، “نرحب بدعوة البيان إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي، ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد تمثل كل الشعب الليبي”.