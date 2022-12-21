وزير الخارجية المغربي: قريبا نستأنف النشاط القنصلي في طرابلس وبنغازي

أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن قرب استئناف نشاط قنصليتين في طرابلس وبنغازي دون أن توضح إن كانت الخطوة ستشمل إعادة فتح السفارة في العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنه الوزير ناصر بوريطة.

وجاء إعلان بوريطة، ردا على سؤال برلماني بمجلس المستشارين أو الغرفة الثانية للبرلمان المغربي أمس الثلاثاس.

ولم يحدد الوزير المغربي موعدا دقيقا لإعادة فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي، كما أنه لم يخف معاناة الجالية المغربية في ليبيا من مشاكل كبيرة قائلا «كانت عندهم ظروف، ربما تحسنت الآن، ومستقبلا سنعيد فتح القنصليتين».