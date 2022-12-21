الحدود والأنشطة غير القانونية محور لقاء باشاغا ووزير دفاعه

عقد رئيس الحكومـة الليبية المصادق عليها من البرلمان فتحي باشـاغا الأربعاء، في مقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت اجتماعاً مع وزير الدفاع السيد احميد حومة للتباحث في جملة من الملفات.

وتناول الاجتماع بحسب بلاغ نشره مكتبها على ‘فيسبوك’، سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لها وتدريب وتأهيل عناصرها لتعزيز أمن وحماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وشدد باشاغا “على ضرورة التنسيق المشترك وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خصوصاً، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق”، بحسب البلاغ نفسه.

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