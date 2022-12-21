حبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى روسيا البيضاء

العنوان – طرابلس

أكد مكتب النائب العام إصدار أمر حبس القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية روسيا البيضاء على ذمة التحقيق.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة بمكتب النائب العام أخذ في استقصاء انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية روسيا البيضاء؛ عن مُقْتَضَيَات الوظيفة العامة.

وأوضح أن نائب النيابة انكَشَفَ له واقع اِجْتِرَاء المراقب المالي على المال العام؛ باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه؛ والتصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام.

وأفاد مكتب النائب العام ان المتهم تعمَّد صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار وظائف البعثة؛ وأساء إلى المصلحة العامة؛ بتحديد أوجه التصرّف في مخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ على غير الوجهة الصحيحة.

وذكر مكتب الناب العام أنه ترتَّب عن هذا الأمر الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم.

وأكد المكتب أنه بإثبات الواقع المنسوب إلى المتهم؛ أمر المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.