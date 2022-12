النويري: هناك حكومات غربية متورطة في محاولة الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي عبد العاطي النويري إن الأطماع بشأن الأموال الليبية بدأت تتحرك منذ نحو 5 أعوام، حيث أقامت عدة شركات أوروبية عالمية دعاوى على ليبيا، وحصلت على أحكام تعويضات عن مشاريع كانت تنجزها في ليبيا قبل عام 2011 أي قبل سقوط نظام القذافي.

النويري أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن تلك الشركات بعضها يعمل في قطاع النفط فيما البعض الآخر يعمل في البنية التحتية لإنجاز مشاريع عملاقة في ليبيا.

وتابع: “رغم أن قوة قاهرة هي الحرب الأهلية حالت دون تنفيذ تلك المشروعات قضت المحاكم الأوروبية بتعويضات للشركات، وهو أمر لا مبرر له قانونًا”.

ولفت إلى تورط حكومات غربية في محاولة الاستيلاء على تلك الأموال، معتبرًا أن المشكلة لا تنتهي عند المخاوف من الاستيلاء على الأموال المجمدة، بل إن هناك بعض الدول لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإضافة أرباح إيداع الأموال الليبية لديها على أصول المبلغ.

وأكد أن تلك الأموال حققت أرباحًا ضخمة للغاية خلال السنوات الماضية وقد حرمت منها ليبيا بالمخالفة للقانون وقرار مجلس الأمن.

ورأى أن الدول الأوربية انقسمت بين قسمين، فمنها من يريد الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة لديها ومنها من استولى فعلًا على أرباح وعائدات تلك الأموال.

