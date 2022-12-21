شركة “داوو” الكورية تبحث استئناف تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتوقفة في بنغازي

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس أول والمدير المقيم لشركة داوو الكورية، إل يونغ تشوي، والوفد المُرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، إنه تم خلال اللقاء تأكيد شركة داوو الكورية على رغبتها في العودة إلى مدينة بنغازي وإمكانية تفعيل مشروعات البنية التحتية المتوقفة منذ أكثر من عشر أعوام في المدينة بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الشركة ستبحث المستجدات التي تقدم بها رئيس المجلس التسييري للبلدية عن مشروعات الإسكان الحالية والضرورية وكذلك المشاريع الاستثمارية.

وأكد رئيس مجلس بلدية بنغازي، استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية عن طريق الشركة خاصة أن للشركة أعمال سابقة نفذتها في مدينة بنغازي انعكست إيجاباً على المرافق والخدمات العامة في المدينة.

Trending “عون” يبحث مع سفير بنغلاديش إمكانية الاستفادة من عمال وخبرات بلاده في قطاع النفط بليبيا