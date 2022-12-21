الحرس الثوري الإيراني: أجهزة تجسس خارجية اتخذت خطوات عديدة لاستهدافنا كما حصل في ليبيا وسوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، إحباط مؤامرة لتقسيم إيران من خلال ضربة استباقية استهدفت “مقرات الإرهابيين في إقليم كردستان العراق”.

وقال قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زادة، إن “أجهزة تجسس خارجية اتخذت خطوات عديدة لاستهدافنا لا سيما عبر مخطط التقسيم كما حصل في ليبيا، ومخطط تنفيذ عمليات إرهابية مثل سوريا”، حسب وكالة مهر الإيرانية. وأضاف حاجي زادة، أن “أبواق الإعلام الغربي سعت لجر المواطنين إلى الشوارع، والتصعيد من خلال التحريض على قوات الأمن الداخلي والمدافعين عن أمن البلاد، وفبركة سيناريوهات قتل وهمية وتوجيه أصابع الاتهام فيها إلى قوات الأمن بهدف توسيع رقعة الاضطرابات والاشتباكات بين المحتجين والأمنيين”.

ورأى المسؤول العسكري الإيراني أن “بعض الشبكات الإعلامية المتواجدة في المنطقة تلطخت أيديها بدماء شباب إيران”، محذرا الأعداء من أن هذا الشعب سيعاقب الجناة وداعمي الفتنة الأخيرة في مستقبل غير بعيد.