بوراص: أتوقع استجابة المشري لدعوة عقيلة صالح للحوار

توقعت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص استجابة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لدعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لاستئناف الحوار.

وقالت أبوراص في تصريح صحفي: “ليس أمام المجلسين إلا التوافق على المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في ظل تسابق الأطراف على نيل الشرعية بالقفز على الصلاحيات”.

ووجه عقيلة صالح دعوة أمس الثلاثاء إلى مجلس الدولة لتغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور للمضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، وفق بيان لمجلس النواب.