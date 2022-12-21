اختراق جديد أم خلافات خفية… حساب المنقوش يصدر موقفا مفاجأ من الدبيبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2022

ساعات قليلة بعد إصدار وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للدبيبة بلاغا تؤكد فيه استرجاع حسابها على تويتر بعد تعرضه لخلل تقني خلال اليومين الماضيين، تفاجأ الليبيون بموقف جديد صادر عن حساب المنقوش على تويتر حول جدل تسليم أبوعجيلة المريمي.

وقال بيان صادر عن حساب المنقوش على تويتر إنها تستنكر “بشدة تصريحات السيد رئيس الحكومة بخصوص تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي وتعتبرها لاتمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي”.

وأضاف الحساب الموثق “حمائيا” بالعلامة الزرقاء التي تثبت ملكيته للمنقوش، أن وزارتها لا علاقة لها “بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية”.

ودعت المنقوش بحسب ما هو منشور “النائب العام والجهات المعنية بالتعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية إختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي”.

كما استنكر البيان قيام السفارة الأمريكية بإصدار بيان يتحدث بإسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للدولة الليبية.