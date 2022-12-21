السني يحذر الدول التي تسعى للاستيلاء على الأموال والأصول الليبية المجمدة

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حذر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الدول التي تسعى للاستيلاء على الأموال والأصول الليبية المجمدة.

وقال السني:”نحذر الدول التي تحاول استغلال الوضع الراهن لوضع اليد والاستيلاء على الأموال والأصول الليبية المجمدة”

وتابع في كلمته أمام مجلس الأمن المخصصة للنظر في البند المعنون “الحالة في ليبيا” :”سنلاحق كل من يتورط في ذلك”.

وأضاف مندوب ليبيا :”نحن متفائلون وعلى ثقة كاملة في شعبنا نساءً ورجالا، وبالأخص شبابنا، نحن مؤمنون بقدرتهم على قيادة المرحلة ولبناء دولة ليبيا الحديثة”.

وأكد السني بالقول :”لايمكن تكرار نفس الأخطاء ونتوقع نتائج مختلفة، تجرعنا نفس الدواء ولازال الداء مزمناً، ويجب احترام الإرادة الوطنية والقيادة والمُلكية الليبية للحل”.