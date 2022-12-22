باشاغا يرحب بدعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة ليبية موحدة

العنوان – سرت

ثمن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الأربعاء، دعم أعضاء مجلس الأمن الدولي وحدة واستقلال ليبيا.

ورحب باشاغا بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الامن في الدعوة إلى الحاجة الماسة لإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه كل فئات المجتمع الليبي ويهدف إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل في كل البلاد تمثل كل الشعب الليبي.

وأشاد رئيس الحكومة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” بالتزام مجلس الأمن القوي بشأن تنظيم انتخابات تحظى بالنزاهة والاستقلالية رئاسية وبرلمانية.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن بيانًا أكدوا فيه على ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وأعلن أعضاء مجلس الأمن دعم حوار ليبي، يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.

وأوضح الأعضاء في بيانهم أن استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، يُهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد.

وأكد اعضاء مجلس الأمن دعم جهود المبعوث الأممي إلى لييا عبدالله باتيلي لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد.