تيار بالتريس: بعد تسليم أبو عجيلة.. نعلن عصيان مدني الخميس المقبل

دعا تيار بالتريس الشبابي الشعب الليبي عامة والنقابات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقبائل الليبية خاصة، إلى إعلان حالة العصيان المدني، في كامل ربوع الوطن.

وأوضح أن الدعوة للعصيان المدني جاءت في ظل الوضع الراهن، من انتهاك لسيادة الليبية، بتسليم مواطن ليبي إلى جهات أجنبية وتعثر مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهيمنة المرتزقة والقوات الأجنبية على القواعد العسكرية داخل الوطن الواحد.

وأضاف أن العصيان ينطلق يوم الخميس 22 ديسمبر الساعة 10 مساء حتى إسقاط جميع الأجسام السياسية غير الشرعية.