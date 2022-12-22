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هل انشقت المنقوش عن الدبيبة؟

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

نشر حساب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، تغريدة تستنكر بشدة تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بخصوص تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، واعتبر أنها لا تمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وجاء في التغريدة، أنه “لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية”.

وأضاف، “فاجأنا قيام السفارة الأمريكية بإصدار بيان يتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للدولة الليبية”.

ودعا الحساب، النائب العام والجهات المعنية بالتعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية اختطاف بوعجيلة المريمي.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة عن وجود اختراق لحساب الوزيرة الموثق بالعلامة الزرقاء.

وقالت الوزارة إن هناك حملة ممنهجة لإثارة الرأي العام والتشويش على عملها، وأن كل ما ينشر على حساب المنقوش لا يمثلها.


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صحيفة العنوان الليبية

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