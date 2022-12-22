هل انشقت المنقوش عن الدبيبة؟

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نشر حساب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، تغريدة تستنكر بشدة تصريحات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بخصوص تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، واعتبر أنها لا تمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وجاء في التغريدة، أنه “لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية”.

وأضاف، “فاجأنا قيام السفارة الأمريكية بإصدار بيان يتحدث باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للدولة الليبية”.

ودعا الحساب، النائب العام والجهات المعنية بالتعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية اختطاف بوعجيلة المريمي.

– نستنكر بشدة تصريحات السيد رئيس الحكومة بخصوص تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي ونعتبرها لاتمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

– لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه الى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافي للقيم الإنسانية. — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) December 21, 2022

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة عن وجود اختراق لحساب الوزيرة الموثق بالعلامة الزرقاء.

وقالت الوزارة إن هناك حملة ممنهجة لإثارة الرأي العام والتشويش على عملها، وأن كل ما ينشر على حساب المنقوش لا يمثلها.