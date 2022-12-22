وزراء الثروة البحرية والصناعة والمواصلات يبحثون سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

ناقش وزير الثروة البحرية علي بن يونس، صباح اليوم الأربعاء؛ مع وزير الصناعة أمحمد عبدالقادر السعيدي، ووزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي؛ سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات الثلاث.

وتخلل الاجتماع؛ استعراض آليات عمل وزارة الثروة البحرية بشأن تطوير القطاع، بالإضافة إلى التباحث حول وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، والمتمثلة في إنشاء وصيانة الطرق بالمرافئ وموانئ الصيد البحري.

وجاء خلال اللقاء، التأكيد على دعم نشاط الصناعات المتعلقة بالمنتجات البحرية وتعليب الأسماك، وإيجاد السبل الناجعة؛ لتشجيع الاستثمار في هذه الصناعات لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات البحرية في البلاد.