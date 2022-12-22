حسن الصغير: بيان مجلس الأمن محاولة لقطع الطريق على “خطوة إدارة إقليمي برقة وفزان”

قلّل وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير من حجم بيان مجلس الأمن حول ليبيا اليوم الأربعاء.

ورأى الصغير أن البيان محاولة استباق للخطوات الليبية، موضحا في تدوينة عبر “فيسبوك”: “البيان الصحفي لمجلس الأمن يجب أن يؤخذ في حجمه وظرفه فهو مجرد بيان صحفي، ولا إلزام بموجبه لأنه ليس قرارا”.

وقال: “الأهم أته يأتي قبل ثلاثة أيام من خطوة أو بيان مرتقب بشأن إدارة إقليمي برقة وفزان، ولذلك فهو محاولة لقطع الطريق بالتشويش على هذه الخطوة التي نتمناها، وكذلك للقول بأننا كنا بصدد إجراء حل للوضع القائم لكن خطوتكم عقدت الأمر”.

وأضاف الصغير أن “الاستمرار في إعلان إدارة ذاتية لبرقة وفزان أصبح ضرورة ملحة حتى وإن صدق بيان مجلس الأمن فسيكون حينها الحوار بين أطراف فاعلة وحقيقية أولا ويضمن حقوق الأقاليم ثانيا”.

وأشار إلى أن “حوار البرلمان ومجلس الدولة لا طائل من ورائه سوى ترحيل المشاكل والأزمات ومصادرة الحقوق وتنصيب أشخاص مكان آخرين دون وضع حلول جذرية لأسباب الأزمات”.